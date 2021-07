ALAMIN: Mga quarantine classification hanggang Hulyo 31

Watch more on iWantTFC

Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong quarantine classifications para sa buong bansa simula Biyernes, Hulyo 16 hanggang katapusan ng buwan.

Mula sa general community quarantine (GCQ) with some restrictions, balik na sa regular na GCQ ang Metro Manila hanggang Hulyo 31.

Bukod sa Metro Manila, nasa GCQ na rin ang Baguio City, Bulacan, Cavite, Rizal at 8 iba pang lugar sa Luzon.

GCQ rin ang Guimaras at Negros Occidental sa Visayas, at 15 lugar sa Mindanao.

Nasa GCQ with heightened restrictions naman ang Cagayan, Laguna, Lucena City, Naga City, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, at Davao City hanggang Hulyo 31.

Hanggang Hulyo 22 naman ang GCQ with heightened restrictions sa Aklan, Bacolod City, Antique at Capiz.

Sa ilalim ng heightened GCQ, bawal ang indoor sports at gym, indoor tourist attractions, at mga venue para sa mga meeting at conference.

Nasa 30 porsiyentong kapasidad naman ang personal care services gaya ng mga salon, parlor at beauty clinic, pero puwedeng tumaas ito nang 40 porsiyento kung may safety seal ang mga establisimyento.

Nasa 30 porsiyento din ang pinapayagang kapasidad ng outdoor tourist attraction habang 20 porsiyento naman sa mga indoor dining restaurant, na puwedeng tumaas sa 30 porsiyento kapag may safety seal at 50 porsiyento naman sa al fresco o outdoor dining.

Sampung porsiyento ang allowed capacity sa religious activities at kasal, binyag, at mga lamay bagaman puwede itong payagan ng local government nang hanggang 30 porsiyneto.

Samantala, ilalagay sa modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Bataan, Cagayan de Oro City, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte at Butuan City hanggang katapusan ng buwan.

MECQ rin sa Iloilo City at Iloilo province pero hanggang Hulyo 22 lang.

Para naman sa Department of Health, malabo ang suhestiyon ng ilang health experts na ipirmi ang Metro Manila sa GCQ hanggang Disyembre dahil paiba-iba umano ang sitwasyon.

"Minsan pabago-bago 'yong data, very dynamic ang COVID-19 situation at mahirap magbigay ng long-term forecast," ani Health Secretary Francisco Duque III.

Samantala, nilinaw naman ng Metro Manila Council (MMC) ang kahulugan ng mga parke kasunod ng pagpayag sa mga batang edad 5 pataas na makapunta sa ilang piling outdoor areas.

Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benjamin Abalos, kakaunti lang kasi ang mga parke sa Metro Manila.

Sa ilalim ng bagong depenisyon, puwede ang mga bata sa mga outdoor area ng mga mall.

Ayon sa MMC, sa paglabas ng mga bata, kailangang masunod ang 50 porsiyentong kapasidad ng mga outdoor area para mapigilan ang overcrowding.

Dapat may marshals sa mga pribadong outdoor area o parke, at kailangan may kasamang matanda tuwing lumalabas ang mga menor de edad.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News