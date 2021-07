Mangingisdang posibleng tinamaan ng kidlat, natagpuang patay sa Albay

Nakasampa sa bangka at wala ng buhay nang matagpuan sa laot ang isang mangingisda sa karagatang sakop ng Sto. Domingo, Albay, Huwebes ng hapon.

Natagpuan si Ritchell Tejada ng kapwa mangingisda na si Hasser Travecilla. Nasa 800 metros ang layo sa tabing-dagat nang madiskubre ang biktima sa kaniyang bangka.

"Papalaot na sana ako nun. Tapos may nakapagsabi na tingnan ko daw yung bangka, kasi parang wala ng tao. Pinuntahan ko. Tapos nakita kong nakasablay na siya sa bangka, wala ng buhay. Nagkataon na may dumating na iba pang mangingisda at pinagtulungan naming maidala sa pangpang," ani Travecilla.

Posibleng tinamaan ng kidlat habang pumapalaot ang biktima dahil na rin sa mga tinamong sugat sa tagiliran, ayon sa ibang mangingisda, ilang residente at barangay officials. Butas rin ang bahagi ng bangka kung saan nakaupo ang biktima.

Maulan nang mangyari ang insidente, ayon sa mga mangingisda.

— Ulat ni Karren Canon

