Ina, 6 anyos na anak patay sa saksak; suspek patay din matapos raw manlaban

Duguan at wala ng buhay nang madiskubre ang 23 anyos na nanay at 6 na taong gulang na anak na babae sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Tomalaytay, Castilla Sorsogon bandang alas-8 ng umaga ng Miyerkoles.

Ayon kay Police Major Marmay Fartinca, hepe ng Castilla Municipal Police Station, mismong ang kaanak ng mga biktima ang nakadiskubre sa kanila.

Naiwan namang buhay sa crime scene ang 1 taon gulang na anak ng babae, na duguan pero wala namang tinamong sugat sa katawan.

Ginilitan ang parehong biktima at tadtad ng mga saksak, ayon kay Fartinca.

"Yung nanay wala ng saplot yung katawan. May gilit siya sa leeg. Yung nanay halos maputol na po yung ulo. Konting konti na lang talaga putol na yung ulo. Yung panga basag na. May hiwa rin yung magkabilang hita ng nanay. Yung 6 yrs old naman po na babae, may gilit rin at sinaksak din sa mukha," ani Fartinca.

Ang tiyuhin ng nanay na biktima ang itinuturong suspek sa krimen na tumakas pero nahuli din ng pulisya sa barangay ng Bagalayag.

Inamin ng suspek sa pulisya ang krimen, na nagsabing nakainom sa oras ng insidente, ayon kay Fartinca.

Alitan sa partner ng biktima ang isa sa mga tinitingnang anggulo sa krimen.

"Inamin naman po niya na siya ang may gawang krimen. Ang sabi niya kaaway niya daw kasi yung ka-live in ng victim. And iniwan din itong suspek ng kalive-in niya 3 days ago. So yun nag-inom. Nagdilim yung paningin wala daw siya sa tamang pag-iisip kaya nagawa niya yung krimen. Wala that time yung asawa ng biktima kasi nangisda sa bayan ng Bulan," ani Fartinca.

Pero bigong maidala ang suspek sa istasyon ng pulis matapos pagbabarilin ang suspek na nanlaban umano, na nagresulta sa pagpatay rito.

"Nagpaalam yung suspek na iihi daw so inasist naman siya kaya lang nung inaalis na yung posas bigla pong inagaw yung firearm ng aming tropa. Natumba sila. Nag-struggle dahil nga dun sa firearm tapos nakalabit yung putok and hawak na ng suspek yung baril kaya naalarma yung ibang kasamang pulis kaya pinaputukan na nila yung suspek," sabi ni Fartinca.

Nasa isang punerarya pa ngayon sa bayan ng Castilla ang mag-ina.



Iniimbestigahan pa kung ginahasa rin ng suspek ang mga biktima.

-- Ulat ni Karren Canon

MULA SA SOCO:

