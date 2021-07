Bakunahan sa Muntinlupa suspendido dahil sa aberya sa cold storage

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Itinigil muna ang pagbabakuna ng ikalawang dose ng Pfizer vaccines sa isang vaccination site sa Muntinlupa matapos magkaroon ng problema sa cold storage nito.

Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinagbigay-alam na ito sa National COVID Vaccination Operations Center at inaalam kung ano ang naging sanhi.

Pero ayon kay Muntinlupa Public Information Officer Tez Navarro, brand new ang freezers at aprubado ng DOH.

Hindi pa masabi ng LGU kung ilan ang bakuna sa cold storage at inaalam pa kung naapektuhan ang kalidad nito.

"Para hong nag-fluctuate 'ata ang temperature during the period so the city health office and the vaccine group decided to temporarily suspend the vaccination. Because we don’t want to compromise the health and safety of the people plus the efficacy of the vaccine," ani Navarro.

Ika-2 batch ng Moderna vaccines dumating sa bansa

Dumating na sa Pilipinas ang ikalawang batch ng Moderna COVID vaccine na higit 250,800 doses sa Ninoy Aquino International Airport bandang hapon ng Huwebes.

Dito, 194,400 doses o higit kalahati ang binili ng gobyerno, habang 56,400 ang binili ng mga pribadong kompanya, sa ilalim ng isang tripartite agreement.

Mapupunta sa NCR Plus 10 ang bahagi ng Moderna vaccines na binili ng gobyerno, habang inaasahan na sa Biyernes ay sisimulan ang pagdadala nito sa LGU, ayon kay Health Secretary Francisco Duque III.

"Mayroon tayong allocation plan… Some of it will go to the NCR Plus 10," sabi ni Duque matapos salubungin ang shipment sa airport.

"'Yung sa private kanila na ‘yan," dagdag niya.

Ipinaliwanag din ni Duque kung bakit mas marami ang mapupuntang Moderna COVID-19 vaccine doses sa gobyerno kumpara sa pribadong sektor.

"Mas maganda nga sa gobyerno mas malaki… Alalahanin ninyo naumpisahan na rin natin ang pagbabakuna sa kanila (mga manggagawa sa pribadong kumpanya), even prior to this arrival. I suppose the adjustments have already factored in the fact na nabigyan na rin natin sila, 'yung mga private sector A4," sabi ni Duque.

Sa ngayon, nasa 500,400 doses, o 2.5 porsiyento pa lang ng kabuuang 20 million COVID vaccine doses na binili ng gobyerno at pribadong sektor mula Moderna ang dumating sa Pilipinas.

Pumapalo naman sa higit 22 million COVID vaccine doses ang kabuuang nai-deliver na sa bansa.

Sa Biyernes din nakatakdang dumating sa Pilipinas ang unang higit 1.6 million single-dose Janssen vaccines na gawa ng Johnson & Johnson, na donasyon ng Estados Unidos na padaraanin sa COVAX facility. Ide-deliver naman sa Sabado ang ikalawang batch ng US-donated Janssen doses na 1.6 million.

May higit 1.1 million doses pa ng Astrazeneca COVID vaccines na binili ng mga pribadong kumpanya ang lalapag sa bansa bukas, at 1.5 million Sinovac doses sa Sabado.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News