8 ospital pagpapaliwanagin sa umano'y pag-overprice ng remdesivir

MAYNILA — Walong ospital ang nakatakdang ipatawag ng National Bureau of Investigation (NBI) para pagpaliwanagin sa alegasyong pagbebenta ng overpriced na remdesivir, isang gamot na kasalukuyang ginagamit sa mga COVID-19 patients.

Ito'y matapos magreklamo ang ilang mga pasyenteng nagka-COVID-19, kasama si "Maria" at ang asawa nito.

Ayon kay "Maria," imbes na isipin ang paggaling nang magkaroon ng COVID-19, namroblema sila sa paghahanap ng pera.

Patakaran daw kasi sa pinuntahan nilang ospital ang advance payment na P50,000 hanggang P60,000 sa pag-admit. Bukod pa umano ito sa P10,000 hanggang P15,000 na arawang bayad sa ospital.

Ang ikinagulat pa ni "Maria" ay ang presyo ng remdesivir, na aniya'y P14,760 kada vial.

Ganoon din daw ang naranasan ni "Rose" nang ma-admit ang kaniyang ina sa ibang ospital.

Hiningan daw sila ng advance payment na P100,000 bago ituloy ang paggamot, habang nasa P15,000 naman ang singil sa remdesivir.

Umabot hanggang P1.2 milyon ang bill nina "Rose" matapos ma-admit ang ina nang 10 araw sa ospital. Pumanaw rin kalaunan ang kaniyang ina.

Hanggang ngayon ay binabayaran pa raw ni "Rose" ang bill.

Ayon naman sa NBI, mismong Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation ang nakapansin at nagpaimbestiga sa paniningil ng mga ospital.

Pero sasaklaw na rin daw sa imbestigasyon ng NBI ang iba pang reklamo ng pananamantala.

Ayon sa Metro North Medical Center, kung saan na-admit ang ina ni "Rose," hihintayin muna nila ang pormal na reklamo ng pasyente bago magbigay ng pahayag.

Sinubukan naman ng ABS-CBN News na kuhanan ng pahayag ang ospital ni "Maria" pero wala pa silang ibinibigay.

— Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News

FROM THE ARCHIVES

Watch more on iWantTFC