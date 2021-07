2 bakwit sa Agoncillo, Batangas pinaghihinaalang may COVID-19

MANILA - Dalawang evacuees sa bayan ng Agoncillo sa Batangas ang naka-isolate matapos nilang magpositibo sa antigen test, ayon sa alkalde ng lungsod, Huwebes.

Ang dalawang bakwit ay sumailalim na sa RT-PCR test upang matiyak kung sila ba ay may COVID-19 ngunit hindi pa lumalabas ang resulta ng mga ito, sabi ni Daniel Reyes, alkalde ng Agoncillo.

"'Yung isa po maayos naman ang kalagayan. 'Yung isa po buntis pero nasa maayos naman ding kalagayan," aniya.

Nangako naman ang Department of Health na magbabagsak ng karagdagang bakuna kontra COVID-19 sa Agoncillo upang mabakunahan ang iba pang residenteng kinailangang lumikas dahil sa banta ng pagsabog ng bulkang Taal.

Sa 1,300 na evacuees sa Agoncillo, nasa 360 na ang nabakunahan laban sa COVID-19, ayon kay Reyes.

Nasa 700 na evacuees naman ay mga bata kaya hindi pa sila maaaring mabakunahan, sabi ng alkalde.

Ang bayan ng Agoncillo ay may 42,000 na residente at kung sakaling sasabog ang bulkang Taal ay papalikasin sila sa Batangas City, Balayan, San Luis at Calatagan.

