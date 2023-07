QCPD walang nakikitang banta sa SONA ni Marcos Jr.

MAYNILA - Halos plantsado na ang paghahanda ng Quezon City Police District (QCPD) para sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Kumpara dati, wala na umanong ilalagay na mga harang na container van at barbed wire. Pero nakahanda lang umano sakaling kailanganin.

Ayon kay QCPD Director P/Brig. Gen. Nicolas Torre, walang banta ang nakikinita ng PNP sa ngayon.

Inimbitahan ni Torre IIIang mga magpo-protesta na maghayag ng kanilang mga damdamin sa mga protesta, basta't huwag lang lalabag sa mga regulasyon at manatili sila sa mga lugar na pinapayagan ang pagsasagawa ng rally.

“With or without the permit, the rally will come. But we appeal to them. Nirerespeto na magpahayag ng kanilang saloobin, but within the bounds of the law. Sigaw-sigaw, okay lang," aniya.

Inaasahan naman umano ng QCPD na may magra-rally kontra sa gobyerno at meron din namang kampi sa gobyerno. Titiyakin umano nilang hindi magpapang-abot ang dalawang grupo para maiwasan ang gulo.

Sa pangkalahatan, tiwala ang pulisya na magiging maayos ang sitwasyon ngayong darating na SONA sa July 24.

Nauna nang sinabi ni Torre na nasa 8,000 ang personnel na ide-deploy ng QCPD habang 22,000 naman ang kabuuang bilang ng police deployment para sa SONA.

