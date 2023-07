Animal rights group inireklamo ang guard na naghagis ng tuta

MAYNILA -- Naghain ng reklamo nitong Biyernes ang Philippine Animal Welfare Society (PAWS) sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa isang guwardya na naghagis umano ng tuta sa foot bridge na ikinamatay nito.

"Nag-file kami ng case for violation ng Animal Welfare Act na sinasabi na bawal ang animal cruelty," ayon kay Anna Cabrera ng PAWS.

"He has to be held accountable for that. Seryoso yan. Malaki ang penalty, imprisonment up to 2 years. Lalo na pag namatay ang pinagmalupitan nila. Wala namang dahilan para gawin ni kuya guard yon," dagdag niya,

Natutuwa ang grupo na maraming concerned citizens ang nagpapakita ng pagkadismaya sa nangyari.

“Yung isang witness stepped forward para mabigyan ng hustisya ang pagkakamatay ng puppy," aniya.