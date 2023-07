MAYNILA — Arestado ang isang menor de edad at isang grade 9 student matapos umanong manloob ng bahay ng isang OFW sa Barangay Holy Spirit, Quezon City.

Natangay nila mula sa bahay ng biktima ang isang malaking bag na naglalaman ng mamahaling gadgets gaya ng apat na cellphone, laptop, iPad, at relo na nagkahalaga ng halos P150,000.

Pero ang pinakamasakit na nawala para sa biktima ay ang lahat ng dokumentong kailangan niya para makabalik ulit sa Saudi Arabia sa susunod na buwan.

“July 13 po, paggising ko po ng 4 a.m., natuklasan ko po na wala na yung mga gadgets ko tapos ginising ko po yung pamangkin ko. Bumaba po ako sa baba, tapos natuklasan niya na wala na rin po yung cellphone niya. Tapos lumabas na kami, nanggising kami sa kapitbahay namin na may CCTV. Tapos ni-rewind namin, nakita namin may isang lalaki na pumasok ng compound namin at umakyat na sa amin,” kuwento ng biktima.

Agad nasakote sa follow-up operation ng pulisya ang dalawa sa mga suspect na notorious umanong magnanakaw sa Barangay Pasong Tamo. Ilang beses nang labas-masok sa kulungan ang dalawa, dahil din sa panloloob ng mga bahay sa lugar.

“Yung background ng suspek, ever since nagsimula pa sila sa pagiging CICL (children in conflict with the law) tapos hanggang ngayon, dahil maaga silang nakakalabas dahil minor, at hanggang ngayon ginagawa pa rin nila itong pagnanakaw para masuportahan yung pagdrodroga nila,” ayon kay PSsg Mark Reyes ng Culiat police.

Aminado naman ang dalawang suspek na nagawa nila ang krimen para may pangtustos umano sa araw-araw nilang pangangailangan.

Nasa kustodiya na ng Culiat police ang dalawang suspek habang tinutugis pa ang isa nilang kasamahan.

