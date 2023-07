Larawan mula kay JO2 Joefrie B. Anglo

Hindi naging hadlang ang mga rehas para makapagtapos sa elementarya o high school ang 17 persons deprived of liberty (PDLs) mula sa Quezon District Jail sa Quezon province.

Ginanap ang graduation at moving up ceremonies nitong Huwebes kung saan 13 PDLs ang nagtapos ng high school at 4 naman ang nakapagtapos ng elementarya sa ilalim ng alternative learning system o ALS ng Department of Education (DepEd).

Dumalo sa pagtatapos ang mga kinatawan ng DepEd at ang pamilya ng mga PDLs.

Sabi ni Jail Supt. Jack Lord Cariño, district jail warden, ang programa sa edukasyon na ipinagkaloob sa mga PDLs ay bahagi ng makataong pangangalaga at pagpapaunlad sa mga kliyente ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) para sa magandang kinabukasan.

"Binabati ko kayo sa inyong pagtatapos, gayon din ang aking pagbati sa inyong mga pamilya at naging guro, dahil naging isa nang kaganapan ang matagal na ninyong nais makamtan," pahayag ni Jail Supt. Cariño.

Kabilang sa batch ng bagong nagsipagtapos ay si alias DJ na sa edad na 28 anyos, umabot lamang sa grade 2 ang natapos. Sa kabila ng kaniyang pagkakakulong, nagpursige si DJ para makamit ang kaniyang pangarap na matutong bumasa at sumulat hanggang sa tuluyang makalaya.

Bukod sa certificate of completion para sa elementary education, nakatanggap din ng achiever award si DJ.

Ayon naman sa instructional manager na si Sheena Kae Hampac, "ang mga PDLs na nagsipagtapos ang patunay na sa ALS, walang hahadlang sa pag-abot ng mga pangarap."

Isa lamang ang ALS sa iba't ibang oportunidad na ibinibigay ng BJMP para sa mga PDLs na nais ipagpatuloy ang pag-aaral upang makamit ang kanilang mga hangarin sa buhay.

