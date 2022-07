Sec. Ople, nagpapagaling mula sa COVID-19

Susan "Toots" Ople at the 10th Regional Media Seminar hosted by the United States Embassy. US Embassy Manila/file

MAYNILA - Dumalo lamang via Zoom si Migrant Workers Secretary Susan "Toots" Ople sa naganap na pulong sa pagitan ng Department of Labor and Employment at Department of Migrant Workers Huwebes ng umaga.

Ayon sa kalihim, nag-positibo siya sa COVID-19 noong isang linggo matapos magkaroon din ng COVID infection ang isang myembro ng kanyang pamilya.

Pero sa ngayon, gumaling na ang karamihan sa kanyang naranasang mild symptoms gaya ng slight fever at body aches, maliban na lang sa ubo.

Nag-negatibo naman sa COVID ang lahat ng kanyang staff kaya tuloy-tuloy lang ang trabaho ni Ople at buong kagawaran.

Nakadalo rin si Ople sa ikalawang cabinet meeting sa pamamagitan ng Zoom.

Matatandaan na isang cancer survivor ang kalihim na na-diagnose ng stage 2 breast cancer noong 2020.

