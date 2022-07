Nagpositibo sa Paralytic Shellfish Poisoning toxin o red tide ang mga nakuhang sample sa ilang karagatan sa Eastern Visayas na isinailalim sa laboratory examination.

Batay sa pinakabagong advisory ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa rehiyon, nagpositibo sa red tide toxin ang mga sample mula sa karagatang sakop ng Biliran Island; Leyte, Leyte; at Daram, Samar.

Dahil dito, nagpaalala ang BFAR sa publiko na iwasan muna ang pagkuha, pagbili, at pagkain ng anumang klase ng shellfish at alamang o hipon sa mga nasabing dalampasigan.

Maaari namang kainin an mga isda, pusit, at alimango mula dito basta't huhugasan nang maigi bago lutuin.

—ulat ni Jenette Ruedas