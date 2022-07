Pinoy, nakapagtayo ng cafe sa Lithuania

VILNIUS - Bihirang mapasyalan ng mga Pilipino ang Baltic countries tulad ng Estonia, Latvia at Lithuania. Mas kilala kasi ng mga Pinoy ang mga bansa sa Western Europe kung saan mas nakakarami ang naninirahan at nagtatrabaho.

Pero may angking ganda ang mga bansa ng Baltic countries sa Eastern Europe kaya dinadayo ng mga turista.

Tulad na lang ng Vilnius, ang kabisera ng Lithuania, mula nang makuha nila ang kanilang kasarinlan mula sa Soviet Union noong 1991.

Iningatan nila ang kanilang matandang arkitektura at kultura. Tanyag sa mga turistang bumibisita mula sa iba’t ibang bansa ang “Old Town,” na idineklara ng UNESCO bilang World Heritage site noong 1994.

Sikat din ang Vilnius dahil sa malalaking Roman Catholic at Eastern Orthodox churces. Nasa gitna kasi ang lugar na ito ng mga makapagyarihang mga bansa tulad ng German at Russian empires ng mga nagdaang siglo.

Nakakamangha ang kanilang malinis na kapaligiran.

Sa airport palang parang nasa loob ng isang hotel. Sa halagang 446 Norwegian Krone roundtrip ticket o 43 Euros o 2,230 pesos mula Oslo, Norway ay makakapasyal na sa Vilnius. Masarap ding subukan ang local cuisine na tatak Eastern European.

Pero kahit sa lugar na bihirang mabisita ng mga Pilipino ay unti-unti na rin palang nakikila ang Filipino food. Nais ipakilala ng Pinoy na si Lorenzo Andres Hernandez o Andy, ang mga pagkaing Pinoy sa Lithuanians, kaya pumasok siya sa restaurant business.

Siya ang may-ari ng sikat na cafe sa Trakai, Lithuania, na 30-minuto ang layo mula Vilnius. Sakto ang lokasyon ng kanyang cafe dahil dinarayong medieval castle sa gitna ng isang isla roon.

Kwento ni Andy, nasa Vilnius ang una niyang restaurant pero kinakailangang niyang lumipat sa Trakai para mas malapit sa kanyang pamilya.

Si Andy Hernandez sa harap ng kanyang restaurant

“I had like 4 restaurants in Vilnius, but you know it was successful. I was always busy and our kids are growing up, I hardly see them. So 10 years ago, I decided, we should find a place close by, so we can do a business,” kwento ni Hernandez, may-ari ng Café Mojo.

Si Andojas Hernandez, anak ni Andy

Tubong Maynila at isang photograper si Andy, na nakapangasawa ng Lithuanian. May anak siyang 14-taong gulang na sinamahan ang TFC News sa paglilibot ng kanilang restaurant.

Larawan ni Andy noong siya'y binata pa

“It's a wonderful place he came here from Philippines living with his wife, my mother,” sabi ni Andojas Hernandez, anak ni Andy.

Makikita sa loob ng cafe ang iba't ibang sining at larawan na tatak Pinoy. Kasama sa kanilang menu ang Asian food gaya ng Pinoy version ng quesadilla, shanghai, lemon grass chicken, bibimbap at ang sikat na leche flan.

Malayo man ang narating ni Andy sa pagne-negosyo sa Lithuania, kitang-kita na malapit pa rin ang kanyang puso sa Pilipinas, sa pamamagitan ng mga pagkaing Pinoy na inihahain sa kanilang restaurant.

Photo credit: Andy Hernandez

