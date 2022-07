Lalaki patay sa pananaksak dahil sa aso

Nang dahil lamang sa isang mainit na pagtatalo hinggil sa nakakawalang aso isang lalaki ang pinatay sa Bataan nitong Miyerkoles ng gabi.

Ayon sa report ni Bataan PNP Director Colonel Rommel Velasco, dead on arrival sa St. Joseph Hospital and Medical Center sa Balanga City ang biktimang si Eugene Ramos, 21, binata at residente ng Kalye Pitong Gatang, Barangay Sta. Rosa, Pilar, Bataan.

Arestado ang mga suspek sa follow-up operation, na kinilalang sina Amadeo Halaman, 49 at Felicisimo Solomon, 71 taong gulang, pawang residente ng Barangay Sta. Rosa, Pilar, Bataan.

Sa report ng pulisya, padaan ang biktimang si Ramos sa kalye Dilig kasama ang kaibigang si Joel Ortega nang bigla silang bulagain ng nakakawalang aso.

Dahil sa takot, nakiusap ang biktima sa harap ng bahay ng suspek na itali ang nakakawalang aso baka mangagat.

Pero sa halip na itali ang aso nakipagtalo ang suspek na si Halaman sa biktima at humantong sa matinding pagkapikon, kumuha ito ng itak at pinagsasaksak ang biktimang namatay habang tumulong naman ang suspek na si Solomon sa pamamagitan ng pag-akap sa biktima habang inuundayan ng taga at saksak ang biktimang si Ramos.

Ayon kay Velasco, kasong homicide ang isinampa ng Pilar Police laban sa dalawang suspek.

Paalala ng mga awtoridad na siguruhing nasa loob ng bakuran ang mga alagang aso para hindi pagmulan ng away at basag-ulo.

- Ulat ni Rod Izon

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC