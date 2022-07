Konsulado sa Barcelona nagpa-bartending training para sa OFWs

BARCELONA - Nagbigay ng training tungkol sa bartending ang Philippine Consulate General sa Barcelona, sa pakikipagtulungan ng Philippine Overseas Labor Office (POLO), at Overseas Workers´ Welfare Office (OWWA) nitong July 2.

Layon ng seminar na mabigyan ang miyembro ng Filipino community ng karagdagang skills set para maihanda sila sa mas maraming job opportunies.

Ang seminar ay naangkop dahil tumataas na ang pangangailangan para bartenders sa Catalunya bunsod ng pagluluwag ng COVID-19 restrictions, lalo na sa mga restaurant, bar, club, at hotel.

Barcelona PCG photo

“We are giving you this seminar to give you an opportunity to learn new skills or upgrade your skills, so more employment opportunities will be opened for you,” pahayag ni Consul General Maria Theresa SM. Lazaro.

Barcelona PCG photo

Dagdag pa ni Lazaro: “This is part of our program to empower Filipinos to help create a better life for everyone.”

Personalized ang pagsasanay na ibinigay ng Pinoy bartender na si Dennis Barela Adluba. Beteranong professional bartender si Adluba.

May 23-taong karanasan siya sa kanyang propesyon. Nagawaran na rin siya ng samu’t saring parangal sa larangan ng bartending. Naging masaya at interactive demo-lecture ang ibinigay ng resource person.

Barcelona PCG photo

Aktuwal na naranasan ng mga kalahok na magtimpla ng limang magkakaibang cocktail. Ang fusion ni Adluba, na tinawag niyang "Pinoy Mojito," ang nagustuhan ng marami dahil nagbigay ito ng Philippine twist sa sikat na Cuban cocktail.

Barcelona PCG photo

Gumamit din si Adluba ng Philippine brand rum sa seminar, upang maipakilala ang Pinoy rum sa mga lumahok at bisita.

“With my current professional status, the seminar inspired me to pursue an additional craft ,which will help uplift my present economic situation,” sabi ng Pinoy vlogger na si Sherwin Guipitacio Penaranda.

“Despite my busy schedule, I allotted time to attend the seminar and I have no regrets as it was quality time well spent. Not only did I learn a useful skill, but I also had so much fun bonding with my fellow participants,” sabi ni Rhoda Decano, lumahok sa bartending seminar.

Barcelona PCG photo

Ang mga dumalo sa seminar ay binigyan ng Certificate of Attendance ni Labor Attaché Nelson Victorino.

Para sa mga nagbabagang balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website