MAYNILA — Pabor ang mayorya ng mga Pilipino sa pagbabalik ng face-to-face classes, batay sa isang survey na kinomisyon sa Pulse Asia na isinapubliko ngayong Huwebes.

Nasa 94 porsiyento ng mga respondent ang sang-ayon na ibalik na ang face-to-face classes, base sa survey na ginawa noong Hunyo 24 hanggang 27 at kinomisyon ni Sen. Sherwin Gatchalian.

Nakatakdang muling maging chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture si Gatchalian, na hinawakan ang parehong posisyon noong nagdaang 18th Congress.

Sa resulta ng survey na ibinahagi ng tanggapan ni Gatchalian, tinanong ang respondents kung gaano sila sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon na pahintulutan ang pisikal na pagpasok ng mga bata sa paaralan sa darating na pasukan.

Tingnan: Mayorya ng mga pinoy pabor sa face to face classes ayon sa pinakahuling Pulse Asia Survey na kinomisyon ng tanggapan ni Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture chairman Senator @WinGatchalian74

