Lalaking nag-amok at nanagasa sa QC at Maynila, na-inquest na

MAYNILA - Na-inquest na ngayong Miyerkoles ang isang Filipino-Chinese na lalaki na nanagasa matapos habulin ng mga pulis mula Quezon City hanggang Maynila nitong Martes.

Ayon sa mga awtoridad, dinala sa Quezon City Prosecutor's Office ang suspek na si Arvin Tan alas 6 ng gabi ngayong Miyerkoles.

Tumangging magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang mga tauhan ng Prosecutor’s office.

Wala pang abogado umano si Tan at pag-aaralan pa ang merito ng mga reklamong isinampa laban sa kanya, kagaya ng estafa, reckless imprudence resulting in multiple damage to properties, resisting arrest at iba pa.

Inalok din daw siya ng abogado mula sa Public Attorney’s Office o PAO pero tumanggi ito.

Ibinalik na si Tan sa ospital kung saan ito nagpapagamot dahil sa sugat sa balikat. Binabantayan siya roon ng mga pulis.

Nasasangkot sa estafa ang suspek dahil sa umano'y hindi pagbabayad sa motel at pagtakas na nauwi sa paghabol sa kaniya ng mga pulis mula Quezon City hanggang Maynila.

Ayon kay Police Brig. Gen. Antonio Yarra, director ng Quezon City Police District, nakuhanan rin ng isang sachet ng hinihinalang shabu si Tan.

"We'll subject him to [a] drug test para malaman natin kung under the influence of drugs siya or liquor at bakit niya nagawa 'yun," ani Yarra sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles.

Titingnan din nila ang psychiatric evaluation results ni Tan na dati na ring hinuli noong 2017 matapos mag-amok sa Manila Police District.

—Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

