Bangkay sa bangka, natagpuan sa Northern Samar

Isang bangkay ang natagpuan sa isang maliit na bangkang napadpad sa dalampasigan ng Capul, Northern Samar. Larawan mula sa Northern Samar Police Provincial Office

Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa isang maliit na bangkang napadpad sa dalampasigan na sakop ng Sitio Bagaca sa Barangay 5, Capul, Northern Samar, Miyerkoles ng umaga.

Ayon sa impormasyon mula sa Northern Samar Police Provincial Office, isang concerned citizen ang lumapit sa pulisya para ipagbigay-alam ang nakitang bangkay.

May balot ng plastic ang bangkay. Nakasuot din ito ng kulay asul na shorts at orange sweat shirt na may naka-imprentang pangalan sa harap.

Hinihintay ng awtoridad ang Scene of the Crime Operatives para iproseso ang bangkay.

Ang bangka naman nito ay kulay puti, kahel at dilaw.

Sa inisyal na imbestigasyon, hindi umano residente ng Capul ang lalaki.

Patuloy na iniimbestigahan ng awtoridad ang insidente.

Panawagan ng pulisya sa publiko na tulungan silang makilala ang natagpuang bangkay.

- Ulat ni Ranulfo Docdocan