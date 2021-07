Lalaking nag-amok at nanagasa sa QC at Maynila, isasailalim sa drug test

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Isasailalim sa drug test ang isang lalaki na nanagasa sa Quezon City at Maynila nitong Martes matapos habulin ng mga pulis.

Ayon kay Police Brig. Gen. Antonio Yarra, director ng Quezon City Police District, nakuhanan ng isang sachet ng hinihinalang shabu si Arvin Tan.

"We'll subject him to [a] drug test para malaman natin kung under the influence of drugs siya or liquor at bakit niya nagawa 'yun," ani Yarra sa panayam sa Teleradyo Miyerkoles.

Nahuli ng mga awtoridad si Tan na umano'y Filipino-Chinese businessman sa Maynila matapos ang higit 1 oras na habulan. Nagsimula ito nang mag-amok sa isang motel sa Quezon City ang suspek.

Dagdag ni Yarra, titingnan din nila ang psychiatric evaluation results ni Tan, 38 anyos, na dati na ring hinuli noong 2017 matapos mag-amok sa Manila Police District.

"Kung makikita mo sa video, talagang makikita mo na wala siya sa kaniyang sariling pag-iisip nung mangyari 'yung insidente kahapon," aniya.

Kasalukuyang nagpapagamot sa isang ospital ang suspek dahil sa sugat sa balikat. Nasugatan din sa insidente ang isang pulis at isang traysikel driver.

Ayon kay Yarra, hawak na rin nila ang sinasabing girlfriend ng suspek na kasama nito mag-check-in sa motel.

"Sa ngayon, very cooperative 'yung kaniyang girlfriend. Titingnan natin sa pag-iimbestiga sa kaniya kung naubuso siya or nalabag 'yung kaniyang karapatan kasi kung makikita mo, nagwala nga ito doon sa isang motel," aniya.

Kakasuhan ng estafa, disobedience, resisting arrest at reckless imprudence resulting in physical injury and multiple damage to property si Tan. Posible ring makasuhan ang suspek dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

