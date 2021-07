24 babae nasagip sa prostitusyon sa Rizal, Tarlac

Aabot sa 24 babae, kasama ang 9 menor de edad, ang nasagip ng National Bureau of Investigation mula sa prostitusyon sa magkahiwalay na operasyon sa Rizal at Tarlac.

Sa Rizal, naaresto ang umano'y bugaw sa isang entrapment operation, kung saan nasagip ang 9 na babae.

Ayon kay David Golla IV, NBI agent sa Rizal, kilala ang bugaw na dating nagpapatakbo ng bar pero nagsara ito dahil sa pademya.

Dahil dito, nauwi umano ang suspek sa pagbebenta ng mga babae sa pamamagitan ng social media o mga kakilala.

Sa Tarlac, 15 babae naman ang nasagip sa isa ring entrapment operation.

Ipinatawag ng NBI ang magulang ng mga menor de edad at inabisuhan silang bantayan ang mga anak.

Nagbabala rin ang NBI sa ibang mga magulang na bantayan ang mga anak, lalo't sinasamantala ng mga bugaw ang kawalan ng trabaho ng mga pamilya ngayong pandemya.

Kulong ang 2 suspek sa mga kasong human trafficking at child abuse habang dinala naman ang mga biktima sa Department of Social Welfare and Development.

— Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News

