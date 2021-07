2020 census: Pagdami ng populasyon ng bansa bumagal

Paglalakad ng mga namimili sa Divisoria. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Umaabot na sa higit 109 milyon ang populasyon ng Pilipinas, batay sa inilabas na census ng Philippine Statistics Authority para sa taong 2020, habang nakapagtala ng downtrend o pababa na antas ang population growth ng bansa.

Ayon sa PSA, 109,035,343 ang populasyon ng Pilipinas, na pagtaas ng 8 milyon kompara sa 100,981,487 noong 2015.

Pero kompara noong 2010 hanggang 2015 na 1.72 porsiyentong population growth rate ay bumaba ito ng 1.63 porsiyento mula 2016 hanggang 2020.

"Isa sa mga rason of course ang preference ng maraming pamilya na mas maliit 'yung family size, but this is not unique, itong 2015-2020 because we are seeing a downtrend in terms of population growth several censuses already," ani PSA Civil Registrar General Dennis Mapa.

Para naman sa National Economic and Development Authority, may epekto ang reproductive health program sa pagbagal ng pagdami ng populasyon.

Maganda rin umano ito para sa ekonomiya.

"There is progress on our reproductive health program. Total fertility rate is falling, more women are more educated and better managing their families and the population growth is also falling," ani NEDA Secretary Karl Chua.

Naniniwala rin ang Commission on Population and Development sa magandang epekto ng mabagal na pagdami ng populasyon sa ekonomiya ngunit dapat anila itong sabayan ng iba't ibang programa.

"We are hoping kung patuloy ang ganitong trend, by 2025, we will be able to reach a population growth and fertility na makakasabay na tayo sa ibang mga bansa dito sa Asya na mas maunlad," ani POPCOM Undersecretary Juan Antonio Perez III.

Dagdag niya: "Ang mahalaga pa rin para sa pamilyang Pilipino ay maging resilient sa panahon na ito ng COVID, ng economic crisis, May health crisis tayo. So sa palagay namin ay isang resilient na pamilya sa para pang krisis ay isang smaller family. A family of around 2 will just be right, but it’s up to the couple kung ilan ang magiging anak nila."

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News