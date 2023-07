Selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa Spain at Greece, tagumpay

MADRID - Naging pinakamalaking pagtitipon nitong buwan ng Hunyo para sa mga Pinoy ang Araw ng Kalayaan events sa loob ng tatlong taon ng pandemya sa Europa.

Sa Madrid, nagkaroon ng kantahan, sayawan, fashion show, parada at iba pang cultural presentations. Muli ring narinig ang boses ng Pinay singer na si Kitchie Nadal.

Nagkaroon din ng Santacruzan, at Gawad Ambassador Philippe Lhuillier awards para sa longest staying Filipino in Spain.

Naka-exhibit din ang artworks ng mga Pinoy artist. May naka-display na barbie dolls na naka filipiniana pa at paintings na may temang katutubo at kulturang Pilipino.

“I represent my hometown, which is South Cotabato and then we have a Tibullah tribe there, the land of the Dreamweavers,” sabi ni Jo-an Salo, Pinoy artist sa exhibit.

“A lot of Filipinos are coming in from other parts of Spain, so we're very happy,” sabi ni Gil Albarracin, pangulo ng Empowered Filipinos in Spain.

“All these are spectacular and amazing. It's been too hot like in the Philippines. But we feel like home,” sabi ni Andrea Munoz, aktor, nagmodelo sa Araw ng Kalayaan.

Mainit ring inabangan ang last leg ng Kapamilya Kalayaan Karavan ng bida ng seryeng “The Iron Heart” na si Richard Gutierrez.

Pero biglang bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang yelo, kaya nabasa pati ang sound system. Kaya hindi natuloy ang kanyang pagtatanghal; kaya nagpa-selfie na lang ang fans kasama ang misis niyang si Sarah Lahbati.

BARCELONA, SPAIN

Sa Barcelona naman, sabik na dinayo ng mga Pilipino ang bagong venue ng selebrasyon sa tabing puerto na daanan ng mga turista.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginanap ang selebrasyon sa Moll de Fusta. Ito ay daanan ng mga turista at katabi ito ng dagat kaya naman maraming tao ang dumalo.

Mula umaga, bukas na ang booths para sa mga dumalo ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. May patimpalak din para sa modern Filipiniana dance at harana.

Inirampa din ang Filipiniana gowns at barong. Tampok din ang “Pintados Creation” ni Christian Lanuzo.

Agaw-pansin naman ang electric-powered life-size Pinoy jeepney sa tabi ng entablado.

“It's amazing. I've never seen so many people around here and today really is a way of our bayanihan spirit,” sabi ni Amb. Phillipe Lhuillier, PH Embassy in Madrid.

“The whole family po na nandito sa Espanya, every independence day sine-celebrate namin,” sabi ni Remigilio Macarandang, residente ng Barcelona.

ATHENS, GREECE

Sa Athens, Greece, dinaluhan ng Philippine Embassy sa Athens at mga kinatawan mula sa iba-ibang bansa ang ginanap na diplomatic reception.

Binigyang diin ni Ambassador Giovanni Palec ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas at ang mabuting relasyon ng Greece at Pilipinas.

Pinasalamatan din ni Palec ang gobyerno ng Greece sa kanilang tulong upang mailikas ang mga Pilipino mula sa nangyaring bakbakan sa Sudan.

“They were allowed to board Hellenic military aircraft that was sent to Sudan to carry Greek and other citizens to safety. This is a testament to Greece’s consideration and compassion for human lives,” sabi ni Ambassador Giovanni Palec.

Samantala, inaliw naman ng mga pambato ng Pilipinas na sina Anthony Carbonel, Eunice Manigbas at Kiraten Mae Arada ang mga bisita sa kanilang pag-awit ng OPM songs.

Highlight din ng okasyon ang paghati ni Ambassador Palec ng cake na may disenyo ng watawat ng Pilipinas.

(Kasama ang ulat nina Elmina Mendoza-Buado sa Greece at Adrian Mansat sa Spain)

