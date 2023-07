Sekyu na naghagis umano ng tuta mula sa overpass, sinampahan na ng reklamo

MANILA — Sinampahan na ng pormal na reklamo ng Animal Kingdom Foundation ang security guard na umano'y naghagis ng tuta sa overpass sa North Avenue, Quezon City.

Reklamong paglabag sa Animal Welfare Act ang isinampa sa Quezon City Prosecutor's Office.

Kasama rin sa nagsampa ng reklamo ang mga bata na may-ari ng namatay na tuta.

Iniimbestigahan na rin ng RJC Security and Investigation Agency Inc. ang inirereklamo at kinumpirma naman ng HR manager ng ahensiya na tinanggal na ang sekyu sa trabaho nito sa mall kung saan malapit ang overpass.

"Sa amin na relieve na sa trabaho sa SM. Sa ngayon, 'di namin siya binibigyan ng pwesto. Sa ngayon ongoing investigation," ani Olympio Balitaan Jr., HR manager ng nasabing ahensiya.

Dagdag pa ni Balitaan, dalawang taon nang nagta-trabaho sa kanila ang security guard at maayos anya ang record nito at dumaan sa lahat ng training ng kanilang kompanya.