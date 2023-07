Mga nabubulok na karne, nasabat sa Bulacan

Sinalakay ng mga tauhan ng Department of Agriculture (DA) at Philippine Coast Guard ang isang warehouse ng frozen meat sa Meycauayan Industrial Subdivision sa Meycauayan City, Bulacan nitong Huwebes dahil umano sa kawalan ng business permit nito.

Amoy ng nabubulok na karne ang sumalubong sa inspection team nang pumasok sila sa warehouse. Dito nila nadiskubre ang iba't ibang klase ng frozen meat na inilagay sa mga makeshift na cold storage containers.

Nadiskubre din ang mga expired na meat products sa loob ng dalawang sasakyan sa loob ng warehouse.

Kabilang rin sa mga ahensiyang sumalakay sa naturang warehouse ay mga tauhan mula sa National Meat Inspection Service (NMIS), Philippine National Police, at Armed Forces of the Philippines.

Tinatayang nasa P2.8 milyon ang halaga ng nakumpiskang 14,000 kilo ng karne, ayon kay DA Asec. James Layug.

Arestado ang walong indibidwal na inabutan ng mga awtoridad sa warehouse. Ang mga suspek ay mahaharap sa mga kasong paglabag sa Food Safety Act o Republic Act 10611.

Nakatakda namang sunugin ang hot meat na nakumpiska mula sa warehouse, ayon kay Dr. Roseller Manalo, hepe ng enforcement team ng NMIS Region 3.

Ito na ang ikalawang beses na sinalakay ng mga awtoridad ang Meycauayan Industrial Village — una ay nito lang July 11 kung saan nakumpiska ang tinatayang P35-milyong halaga ng smuggled frozen meat mula sa Germany at India.