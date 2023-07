Hindi umano naabisuhan tungkol sa water service interruption na ipatutupad ng Maynilad ang ilang residente ng Brgy. Bagong Silang sa Caloocan City, sabi nila nitong ika-12 ng Hulyo 2023. Andrea Taguines, ABS-CBN News

MAYNILA - Hindi umano naabisuhan ang ilang residente ng Caloocan City hinggil sa water service interruption sa kanilang lugar, sabi nila nitong Miyerkoles ng gabi.

Pero mabuti na lang at hindi ito natuloy sa ilang barangay sa Caloocan at Quezon City.

Magsisimula dapat mawalan ng tubig ang mga kustomer ng Maynilad sa anim na lungsod sa Metro Manila alas-7 ng gabi, at magtatagal nang 9 hanggang 11 oras gabi-gabi.

Ipinagpasalamat ng ilang residente ng Phase 4 sa Barangay 176 o Bagong Silang, Caloocan City ang pagkaabala sa inaasahang water service interruption dahil hindi pa sila nakakapag-ipon ng tubig.

Anila, hindi umabot sa kanila ang abiso ng Maynilad ukol sa pansamantalang pagkawala ng suplay ng tubig.

Bagman, sabi ni Fanny Macalegal, na may ari ng isang water refilling station, napansin niyang maraming bumili ng tubig sa kanila buong araw.

“Ngayon pa lang mag-aayos yung asawa ko ng tubig, maghahanda para meron kaming ibebenta bukas. Ngayon lang namin nalaman eh, walang sinasabi ang barangay,” kwento ni Macalegal.

Para naman sa residenteng si Merly Macaraeg, hindi sapat ang pag-aabiso ng Maynilad sa social media. Aniya, dapat may mag-ikot sa mga apektadong lugar.

“Papano yung ibang taong walang cellphone, paano nila malalaman?” sabi ni Macaraeg.

Tiniyak ng Maynilad na meron itong mga nakahandang water tanker, na pwedeng umikot sa mga apektadong lugar kung kakailanganin.

Pero sabi ni Macaraeg, baka magkulang ang suplay ng isang water tanker sa dami ng tao sa Bagong Silang.

“Ilang tangke yan? Madami ba yan? Sa dami ng taong pipila, magkakagulo,”ani Macaraeg.

Samantala, bilang paghahanda sa water interruptions at panahon ng El Niño, nagsasagawa ngayon ng araw-araw na pag-inspeksiyon sa mga water hydrants ang Bureau of Fire Protection Caloocan.

Ayon sa ahensiya, importanteng gumagana ang lahat ng hydrants sa lungsod para matiyak na marami silang pwedeng mapagkunan ng tubig, kung sakaling magkasunog sa isang lugar na apektado ng water interruption.

“Marami din tayong responders na pumupunta. If in case kapusin tayo ng tubig, yung mga responders natin na iba pa ang magfi-fill in sa aming water source,” paliwanag ni SFO2 Jon Ariel Chua, ang acting Chief ng Public Information Unit ng BFP Caloocan.

Simula alas-9 ng gabi nitong Miyerkoles, nawalan na ng tubig sa ilang bahagi ng Payatas, Quezon City.

Sa ibang barangay tulad ng Batasan Hills, Commonwealth at Holy Spirit, mayroon pa ring suplay ng tubig.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC