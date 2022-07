Watch more News on iWantTFC

Tutol ang isang grupo ng mga pribadong paaralan sa planong ibalik ang 100 porsiyentong face-to-face classes sa Nobyembre.

Ito'y matapos ipag-utos noong Martes ng Department of Education sa mga paaralan na paghandaan na ang full in-person classes dahil ipagbabawal na ang distance at blended learning simula Nobyembre 2.

Ayon sa Federation of Associations of Private Schools and Administrators, hindi pa handa ang bansa para bumalik sa full face-to-face classes.

Marami pa rin anilang magulang ang hindi kumportableng pabalikin sa mga eskuwelahan ang kanilang mga anak, sa harap ng pagpapatuloy ng COVID-19 pandemic.

Umapela naman ang Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines (Cocopea) na i-reconsider o pag-isipan muli ang planong 100 porsiyentong face-to-face classes.

Hiniling din ng Cocopea sa DepEd na pag-isiping panatilihin ang opsyong blended learning, kung saan natututo ang mga bata sa parehong face-to-face classes at mga distance learning modality.

Handa naman ang Department of Education na talakayin ang mga isyu ng mga pribadong paaralan, sabi ni Undersecretary Epimaco Densing III.

Para naman sa advocacy group na Philippine Business for Education, suportado nila ang pagpapatupad ng full face-to-face classes sa Nobyembre.

Ayon kay Marco delos Reyes, policy and advocacy manager ng grupo, handa na ang sistema ng edukasyon para sa muling pagbubukas ng mga eskuwelahan.

Ito'y kasunod aniya ng "pilot testing" sa face-to-face classes noong nakaraang taon at ang expanded in-person classes sa unang bahagi ng 2022.

Nakita na ng DepEd kung ano ang naging karanasan ng mga eskuwelahan pati ang best practices sa pagbabalik-eskuwela.

"Halos 1 taon na tayo naghanda... kumpiyansa ako na kaya na nating ibalik ang ating mga kabataan sa eskuwelahan," ani Delos Reyes.

Samantala, muli namang iginiit ni Densing na hindi obligadong bakunado ang mga guro at estudyante sa pagbabalik ng full face-to-face classes.

Hindi kasi mandatory ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa ilalim ng batas, pero kinakailangan pa rin aniyang dumaan sa regular testing ang mga guro o school personnel na papasok sa mga paaralan.

Patuloy naman umanong bibigyan ng DepEd ng kaukulang impormasyon ang mga magulang at estudyante kaugnay sa halaga ng pagbabakuna.

"Magkakaroon tayo ng continuous counseling lalo sa mga magulang ng mga bata na hindi bakunado, na sana'y payagan na nilang bakunahan ang kanilang mga anak," ani Densing.

"Alam naman nating hindi pa naman talaga mandatory ang vaccination so it's always encouraged," dagdag niya.

Kaugnay naman sa isyu ng kahandaan ng pampublikong transportasyon para sa face-to-face classes, nakatakdang magpulong sa Biyernes ang Inter-Agency Task Force para talakayin ito, ani Densing.