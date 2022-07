Hinimok ni League of Provinces of the Philippines National President Presbitero Velasco ang mga gobernador na magpatupad ng ilang hakbang para mapalakas ang rollout ng COVID-19 booster shot.

Ayon kay Velasco, maaaring ipagbawal ang pagpasok sa mga establisimyento ng mga indibidwal na wala pang booster.

Isa rin sa mungkahi niya ay ang muling pagbibigay ng insentibo, tulad ng financial assistance at bigas, para maengganyo ang publiko na magpabakuna muli.

“Kami naman ay tuloy-tuloy ang pagpapatupad niyan,” saad ni Velasco, gobernador ng Marinduque. “At ieengganyohin natin ‘yung ating mga rural health units at ang ating mga doktor na talagang palakasin ‘yung pagbibigay ng booster shots.”

Nauna nang hiniling ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga bagong halal na gobernador at alkalde na suportahan ang kampanya ng pamahalaan sa booster shots bilang paghahanda sa face-to-face classes at upang magpatuloy din ang paglago ng ekonomiya.

Sinabi ni Velasco na buo ang suporta ng mga gobernador sa mga panukala na palakasin ang booster campaign.

“Ang mga governors are in full support sa appeal ni President Marcos Jr. na palakasin ‘yung booster campaign kasi na-realize naman namin ‘yung merito diyan na talagang kailangan ng booster shots para lumakas ang immune system, para hindi mahawa [ng COVID-19],” saad ni Velasco.

Bukod sa pagbabakuna, paiigtingin din umano ng liga ang pagpapatupad ng health protocols.

“Siyempre, kailangan din ‘yung pagpapatupad ng minimum public health standards, ‘yung wearing of mask sa indoors or enclosed areas,” ani Velasco.

“Tinitingnan din natin ‘yung physical distancing kung nasa labas.”

