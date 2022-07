MAYNILA - Nakukulangan ang isang labor group sa higpit ng mga batas ng bansa pagdating sa work and safety protocols.

Sa harap ito ng mga naitatalang insidente ng mga namamatay sa mga aksidente sa mga lugar-paggawa.

Ayon sa Institute for Occupational Health and Safety Development (IOHSAD) mahina ang batas dahil multa lang ang parusa dito.

"For example hindi sila magbibigay ng personal protective equipment, they will only pay P50,000… May namatay, may na-injure they will only pay a hundred thousand pesos," ani Nadia De Leon, IOHSAD executive director.

"'Yung ipino-propose namin, criminalization of workplace occupational safety and health standards violations… Mayroon ding imprisonment, ituring na krimen ang pagpapabaya ng employers," dagdag niya.

Ikinaalarma ng grupo ang sunod-sunod na aksidente sa mga lugar paggawa, gaya ng pagpanaw ng mahigit-kumulang 4 katao nang gumuho ang ika-2 palapag ng warehouse sa Meycauayan, Bulacan.

Namatay din ang isang factory worker nang biglang umandar ang nilinis na makina sa food manufacturing plant sa Mandaue City.

Dalawa naman ang patay sa pagbagsak ng elevator sa Burgundy Tower sa Makati, nito lamang Hulyo 8. Noong Lunes naman, 6 construction worker ang nabaon sa lupa matapos bagsakan ng konkretong bakod ang kanilang barracks.

Ibig sabihin nito, aabot sa 13 manggagawa ang nasawi habang nasa trabaho, sa loob lang ng isang buwan at kalahati.

May ilang insidente rin ang bumilang na ng taon at wala pa ring napapanagot.

Pinag-aaralan ngayon ng Department of Labor and Employment ang performance ng mga opisina gaya ng Occupational Safety and Health Center, pati na ng mga labor inspector nito para makita kung may kakulangan din sa pagpapatupad.

"Kahit na anong klase ng dayalogo na ang layunin i-address ang isang nakikita na problema open tayo doon. Kasi baka talagang merong kakulangan, baka may gaps or shortcomings hindi lamang sa batas pati sa aspeto ng implementation," ani Labor Sec. Bienvenido Laguesma.

Tingin ng IOHSAD, dapat silipin kung sapat ba ang bilang ng labor inspectors ng DOLE, na wala pang 800, lalo't halos 1 milyon ang establisimyento sa bansa.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News