Bahagi ng highway sa San Fernando, Camarines Sur, binaha

Binaha ang bahagi ng Pan-Philippine Highway sa mga barangay ng Bonifacio at Rizal ng San Fernando, Camarines Sur, Miyerkoles.

Umabot hanggang bukong-bukong ang baha, kaya nakadaan pa rin ang lahat ng sasakyan.

Ayon kay Police Lt. Anthony Bueza, umulan ng malakas sa mountain barangays kagabi, kaya umapaw ang tributaries na dumadaloy papunta sa low-lying areas ng bayan.

“Pero as of now po, passable na po siya. Hupa naman,” saad ng hepe.

Aniya pa, naka-standby para umalalay ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office-San Fernando sa mga motorista sakaling muling bahain ang highway na daanan ng mga sasakyang pa-Maynila at Visayas-Mindanao.

- ulat ni Jonathan Magistrado

