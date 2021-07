Pagtatapos sa mga paaralan idinaan sa virtual ceremony

Watch more on iWantTFC

Maagang naghanda ang senior high school student na si Justine Fortunado para sa kaniyang graduation. Nagsuot siya ng uniform at nag-make-up.

Humarap sa laptop si Fortunado dahil, gaya ng ibang paaralan sa bansa, virtual ang naging paraan ng pagdaos ng graduation ceremony nila.

"Malungkot kasi po hindi po gaya ng inaasahan naming graduation. Pero po kung iisipin naman po natin, para rin naman po sa kaligtasan ng mga kabataan," ani Fortunado, na pang-7 ang ranggo sa 600 estudyante ng graduating class ng San Francisco High School sa Quezon City.

Hanggang sa pagtatapos ng mga estudyante, punong-abala pa rin ang mga guro.

Pero kung dati sa mismong araw ng seremonya sila abala, ngayo'y napunta rin sa kanila ang karamihan ng gawain sa pre-production: ang peg-record ng mga video, pagsasama-sama ng mga retrato ng mga estudyante at pati editing.

"Kung dati live itong ginagawa sa mismong programa, ito po pre-recorded iyong pagtatawag ng kanilang pangalan sa kanilang mga estudyante," sabi ni Angelo Jabagat, na nagtuturo ng technology and livelihood education.

"We had to first seek their approval kung okay ba sa kanila na ma-post iyong pictures ng mga bata at saka iyong names ng mga bata, due to Data Privacy Act at saka iyong mga laws natin on use of social media," kuwento naman ni Edna Bañaga, principal ng San Francisco High School.

Pero dahil virtual ang graduation, mas maraming tao ang puwedeng makanood, hindi tulad ng dati na 1 o 2 lang ang puwedeng isama ng estudyante sa lugar.

"Ngayon, kahit buong angkan, kahit nasa Amerika, iyong iba nasa probinsiya, nasa iba't ibang bahagi. Kahit nagtatrabaho iyong mga magulang, makakapanood," ani Bañaga.

Ayon naman kay Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan, puno ng pagsubok ang nagdaang school year.

"Natapos natin despite the many challenges that we had to face, the short period of time that we had to shift into this form of learning. It is a year that was not wasted, as other might have wanted us to really just take a standstill for the last school year," ani Malaluan.

Nagpahayag naman ng kumpiyansa si Education Secretary Leonor Briones sa mahalagang papel ng mga bagong sibol na nation-builders.

Pero binatikos ng Alliance of Concerned Teachers ang anila'y pagsantabi ng pamahalaan sa mga sentimyento ng mga guro, partikular sa dagdag-sahod.

Iginiit naman ni Malaluan na bitbit nito ang mga natutuhan sa nagdaang taon upang mapabuti ang education delivery sa susunod na taon at kahit pa matapos ang pandemya.

Tututukan umano ng Department of Education ang connectivity, modules at professional development ng mga guro.

Para naman sa mga nagtapos tulad ni Fortunado, patuloy niyang gagamiting inspirasyon ang hirap na dinanas ngayong pandemya para lalong magsumikap sa mas maginhawang hinaharap.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News

