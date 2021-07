Pagbabakuna sa lahat ng mga guro target matapos hanggang Agosto

Health workers encode information and prepare vaccines against COVID-19 in Taguig, May 21, 2021. Lisa Marie David, Reuters/File

MAYNILA—Kumpiyansa si vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. na, dahil maraming inaasahang bakuna na darating ngayong buwan at sa susunod pa, ay matatapos ang pagbabakuna sa mga guro sa bansa sa katapusan ng Agosto.

"Just in case talagang magkakaroon tayo ng open face-to-face sa ating education, kailangan po ‘yung lahat ng teachers ay mabakunahan po. Iyon po ang aming commitment kay Secretary (Leonor Briones), na before end of August, 'yung mga teachers po ay mabakunahan po natin," ani Galvez.

Posible aniya ito dahil ngayong buwan lang, nasa 14 milyong mga dose ng bakuna ang inaasahang matatanggap ng gobyerno, kung saan 20 porsyento ay dumating na sa bansa.

Dagdag pa ni Galvez, malaking bulto ng bakuna ay manggagaling China, dahil nasa 7.5 milyong doses ng Sinovac ang inaasahang ipadadala ngayong Hulyo, at may karagdagan pang 8.4 milyon sa Agosto.

Mayroon ding nasa 3 milyong doses din ng Johnson & Johnson ang darating ngayong buwan.

Ayon din kay Galvez, may darating ding nasa higit 562,000 doses ng Pfizer sa Hulyo 19 at karagdagang 500,000 doses pa sa Agosto 2.

Mayroon ding inaasahang 4 million doses mula sa COVAX facility, at darating na rin ang 1.17 million doses ng AstraZeneca at 1 million doses na Moderna na binili naman ng pribadong sektor.

Dahil dito, umaasa si Galvez na kayang makapagpabakuna ng 300,000 hanggang 400,000 na katao sa kada araw.

Kaya naman bukod sa mga guro, marami pa mula sa security sector at iba pang ahensya ng gobyerno ang mabibigyan na agad ng bakuna sabi ni Galvez.

Ang pwede aniyang maisama sa listahan ng maaaring bakunahan ay ang mga sumusunod:

Armed Forces of the Philippines

Philippine National Police

Philippine Coast Guard

Bureau of Fire Protection

National Bureau of Investigation

Commission on Higher Education

Department of Education

Department of Transportation

Department of Labor and Employment

Department of Agrarian Reform

Department of Agriculture

Department of Foreign Affairs

Department of Tourism

Bureau of Immigration

Overseas Filipino workers

Mga seafarer

"All in all po 'yung ating government employees na makakasama po as frontliners, ‘yung 1.8 million, kasama po ang OFW at seafarers na 2.2 million na nagto-total po na 4 million po lahat," mungkahi ni Galvez.

Samantala, nagtitiwala naman si Health Secretary Francisco Duque III na nasusunod naman ang target ng gobyerno sa pagbabakuna.

"We are on track so far, based on my calculations and given the assumptions of 500,000 jabs a day, given 20 (million) to 30 million doses a month. So kailangan talaga supply. Kaya na iyong efficacy. Napatunayan na natin. Kahit kaunti iyong bakuna natin, pero nakita na nakaka 250,000 a day tayo, so nangangalahati na tayo," aniya.

Tiwala rin siyang kung magtutuloy-tuloy ang dating ng bakuna, maaabot ng bansa ang herd immunity sa loob lamang ng ilang buwan.

RELATED VIDEO:

Watch more on iWantTFC