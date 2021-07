Pagbabakuna sa ilang lugar sa Cavite naantala dahil sa kakulangan ng suplay

Watch more on iWantTFC

Tigil muna ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa ilang lungsod at bayan sa Cavite dahil sa kakulangan ng suplay.

Sa Imus City, inanunsyo ni Mayor Emmanuel Maliksi na ihihinto muna ang pagbibigay ng first dose sa kanilang lugar, pero hindi nabanggit kung hanggang kailan ang paghihinto nito.

"Bunga ng kawalan ng supply ng bakuna, muli ay napilitan tayong ihinto ang pagbibigay ng first dose sa ating vaccination sites. Ito ay sa kabila ng napakaraming Imuseño na naghahangad mabakunahan, at sa kapasidad ng ating vaccination centers na magbakuna," aniya.

Nananawagan din si Maliksi sa Department of Health at ilang ahensya ng gobyerno ng alokasyon ng bakuna. Marami umanong residente ang naghahangad mabakunahan at handa naman ang vaccination team ng Imus na magbakuna, katulad noong nakaraang linggo na kinayang makapagturok sa 5,400 indibidwal sa loob lang ng isang araw.

"Sa panibagong pagkakataon ay nananawagan tayo sa Department of Health at sa mga kinauukulan: kulang na kulang po ang supply ng bakuna, at napakarami pang Imuseño, at iba pang mga Caviteño, ang naghihintay," aniya.

Sa Silang, sinabi ni Mayor Corie Poblete na maaantala rin ang pagtanggap ng second dose ng Sinovac para sa mga naka-shedule mula July 12 hanggang 22, habang hinihintay pa ang suplay mula sa national government.

Sa Kawit, humingi rin ng pang-unawa si Mayor Angelo Aguinaldo dahil made-delay ang pagbabakuna ng second dose simula July 13.

Antabayanan na lang umano ang susunod na anunsyo kaugnay ng bagong schedule ng pagbabakuna.

"Magkakaroon po ng delay sa rollout ng COVID-19 vaccines sa ating bayan, na epekto rin ng delay sa supply sa buong bansa.

Ang mga naka-schedule na tumanggap ng kanilang second dose simula July 13 at sa mga susunod na araw ay apektado po ng delay na ito," aniya.

"Agaran naman nating iaanunsyo ang bagong schedule ng pagbabakuna dito sa ating page o sa Facebook ng Kawit RHU kapag may sapat na muling supply para muling simulan ito," dagdag niya.

Parehas din ang anunsyo sa Mendez-Nuñez para sa mga tatanggap ng second dose mula July 12.

Sa advisory ng National COVID-19 Vaccinations Operations Center (NVOC), inaasahan ang padating ng Sinovac vaccines sa susunod na dalawang linggo.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News