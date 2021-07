'Duterte may posibilidad pa ring masibak sa PDP-Laban'

Watch more on iWantTFC

Kahit pinakamataas mang pinuno ng bansa at chairman ng administration party ay maaari pa ring matanggal sa PDP-Laban sa Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa isang opisyal ng partido.

Ayon kay Rufina Arcega, chairperson ng PDP-Laban National Education Committee, maaari itong mangyari lalo na kung tatanggapin ng pangulo ang pag-eendorso ng kampo ni party vice chairman at Energy Secretary Alfonso Cusi, na sinibak naman sa puwesto ni party president at Sen. Manny Pacquiao.

Dahilan aniya ito para mawalan ng bisa ang resolusyong basehan ng kampo ni Cusi sa pagpapatakbo kay Duterte bilang bise presidente.

"Kung ganu'n ang kanyang gagawin, eto rin ay maituturing na paglabag sa Saligang Batas at maaaring maging dahilan ng pagtitiwalag at paghiwalay ng pangulo sa partido," ani Arcega.

Ayon pa kay Arcega, hindi simpleng resolusyon lang ang kanilang basehan sa pagpili ng kandidato ng partido.

Iginiit ni Cusi na simpleng papel lang at ilegal umano ang pagsibak sa kaniya ng kampo ni Pacquiao. Kasama ni Cusi na sinibak sa partido sina deputy secretary general Atty. Melvin Matibag at membership committee chairman Undersecretary Astra Naik ng Commission on Filipinos Overseas.

"We don’t recognize that because one, we have not received any notice, we learned it only from the media," ani Cusi.

May patutsada rin si Cusi kay party executive vice chairman at Sen. Koko Pimentel na nagsulat ng konstitusyon ng partido at anak ni dating Senate President Aquilino "Nene" Pimentel Jr. na isa sa mga nagtatag ng PDP-Laban.

Giit ni Cusi, nagwawala lang ang kampo ni Pacquiao dahil natatakot na hindi siya ang magiging standard bearer ng partido.

"We value our party. It's very important to us because we believe in our advocacies, we believe on its principles… Not because naman po na let’s say, I'm related by blood to the founder, it doesn’t give me an entitlement to the party… Senator Koko is not the party," ani Cusi.

At dahil sa mga nagiging atake umano ni Pacquiao sa pangulo ay malabo itong maging manok ng partido, aniya.

Punto naman ng kampo ni Pacquiao ay matagal na silang humihingi ng pulong kay Duterte para personal na maiabot ang mga hawak na ebidensiya at maimbestigahan ang mga sangkot sa korupsiyon sa gobyerno, pero hindi napagbigyan ng Palasyo.

"As to the corruption allegations made by the Senator, he has made several attempts over the months to have a meeting with the President but no reply or date was given. One of the agendas of that meeting was to present the sensitive evidence detailing the corruption in various agencies," ayon sa tagapagsalita ni Pacquiao na si Ron Munsayac.

Naghihintay din aniya sila ng tamang forum para maiharap ang mga ebidensiya.

Samantala, sabi pa ni Cusi na kompara kay Pacquiao na hindi naman tumakbo sa ilalim ng PDP-Laban kahit kailan ay mas PDP-Laban pa kung maituturing si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na ginamit ang bandila ng partido noong tumakbo siya sa pagkaalkalde noong 2016.

— Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News