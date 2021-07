DOH: Kabuuang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa NCR bumababa na

A woman attends mass at the Quiapo church in Manila on July 9, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA—Inihayag ni Health Secretary Francisco Duque III sa pulong ng Inter-Agency Task Force Lunes ng gabi na bumababa na nitong mga nakaraang araw ang kabuuang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa National Capital Region.

Ayon kay Duque, ang case fatality rate sa NCR ay bumaba na sa 4.6 porsyento mula 5.78 porsyento.

"Ang maganda naman pong nangyayari sa NCR ay malaki-laki po ang ibinaba ng case fatality rate nila. Bumagsak po ito ng mga 26 percent, from mga 5.78 to 4.6 percent," aniya.

Nasa 0.42 porsyento din ang case fatality rate sa mga pasyenteng may edad na hanggang 49, habang nasa 5.53 porsyento naman sa mga nasa edad 50 hanggang 80.

Dahil dito, patuloy ang pagsusulong ng DOH na mabakunahan na ang lahat ng senior citizens sa bansa.

Samantala, gumanda na rin umano ang pangkalahatang average daily attack rate (ADAR) sa kada 100,000 na populasyon sa bansa at ang two-week growth rate.

Gayunman, patuloy na binabantayan ng DOH ang ilang lugar na nagkakaroon ng pagtaas nito.



"Patuloy rin nating binabantayan Rng regions XI and VI na patuloy na tumataas ang kanilang ADAR. Ngunit nakikita natin na bumababa ang two-week growth rate ng Region XI at maliit lamang ang itinaas ng Region VI," saad ni Duque.

"Umakyat muli sa high risk ang CAR na may ADAR na 7.09 at TWGR na 10 percent."

Pagdating naman sa health care utilization rate, binabantayan rin ng DOH ang Regions 9, 6, 5 at Cordillera Autonomous Region kung nakapagtala ng mataas na ICU occupancy.

Ayon naman kay vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr., mag-iikot na muli ang ilang miyembro ng National Task Force Against COVID-19 sa ilang lugar kung saan nakapagtatala ng mataas na kaso ng virus.

Nasimulan na nila ang pagpunta sa Iloilo at Cebu.

"Bibisitahin namin sa susunod po 'yung CDO, GenSan, Palawan, Zamboanga City, sa mga susunod po na araw. We will also discuss our updates on the variants of concerns on the region and the ongoing preparation to address this variant. And also our way forward on our pandemic response and massive vaccination," ani Galvez.

