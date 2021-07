Negosyante patay sa pamamaril sa Binondo

MAYNILA — Isang Chinese na negosyante ang patay matapos umanong pagbabarilin ng di kilalang salarin sa isang gusali sa Binondo, Maynila, Martes ng hapon.

Ayon kay Police Lt. Col. Rollyfer Capoquian ng MPD Station 11, paakyat sa 15th floor ng Sun Joy Tower sa Labezares St. ang biktima na si Wen Du Chen, 50, kasama ang kanyang kaibigan na Chinese din.

Kasabay daw ng biktima ang salarin na pinindot ang buton papuntang second floor, at pagdating sa naturang palapag at nang bumukas ang pinto ng elevator, ay biglang binaril ang biktima ng dalawang beses.

Nagulat ang kaibigan ng biktima at nabitawan umano ang bag na may lamang pera na nagkakahalaga ng P2 million. Tinangay ito ng salarin na tumakas nang magkagulo ang mga tao sa gusali.

Naitakbo pa sa pinakamalapit na ospital ang biktima pero dineklara na siyang dead-on-arrival ng umasikasong doktor.

Iniimbestigahan na ang shooting incident kung saan kinunan ng salaysay ang kaibigan ng biktima at ang elevator operator.

Isa sa mga anggulong tinitingnan ng pulisya ang paghihiganti ang motibo dahil may mga tauhan umanong tinanggal ang biktima.

Ayon kay Capoquian, imposible na nakapasok ang salarin sa gusali na walang tulong dahil mahigpit dito kaya malamang ay kilala siya ng gwardiya.

Hirap ding matukoy ang salarin dahil walang CCTV cameras sa gusali at naka-face mask at nakasumbrero ito.

Ang biktima ay may opisina umano sa Sun Joy Tower at araw-araw may dalang malaking pera dahil sa kaniyang online na buy and sell business.

Habang iniimbestigahan ang gusali, pina-hold muna ng mga pulis ang lahat ng empleyado rito para sa pagsisiyasat. Pasado alas-7 ng gabi na nakalabas ng tower ang mga empleyado roon.

—Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

KAUGNAY NA BALITA

Watch more on iWantTFC