Bungo na galing sementeryo, natagpuan sa tambakan ng basura sa Albay

TABACO CITY - Nabulabog ang mga residente sa Barangay Tayhi ng siyudad na ito mag-alas-5 ng hapon noong Lunes nang madiskubre ang isang puting sako na may lamang bungo sa tambakan ng basura sa barangay.

Ayon kay Police Lt. Col. Edgar Azotea, hepe ng Tabaco City Police Station, isang residente sa lugar ang nakadiskubre nito habang nagtatapon ng basura.

Sa imbestigasyon, lumalabas na itinapon ng 2 pedicab driver na magpinsan at residente ng barangay ang sako.

May nakakita kasi umano sa kanila nang itapon ito sa tambakan ng basura pasado alas-7 ng gabi noong Hulyo 11, 2021.

Ayon sa pulisya, kinuha ng magpinsan ang bungo sa butas na nitso sa isang Catholic Cemetery sa Barangay Tagas, para takutin ang mga ka-inuman na kapwa mga pedicab driver.

"Pumunta kasi itong magpinsan sa sementeryo noong July 11 mga 7 p.m na para hanapin yung puntod ng lola kasi daw anniversary, kaya lang dahil sa gabi na at parehong nakainom din ng mga oras na yun hindi nila nakita yung puntod ng lola, tapos nung nakakita sila ng butas na nitso, kinuha nila yung bungo at nilagay sa sako para daw takutin yung mga kainuman," ani Azotea.

Bigo naman ang mga ito na takutin ang mga kasamahan dahil pagdating nila sa Barangay sa Tayhi hindi na nila naabutan yung mga kainuman, dagdag ni Azotea.

Itinurn over na ng mga pulis sa caretaker ng sementeryo ang bungo na hindi na rin matukoy ang pagkakilanlan dahil sa kalumaan na ng nitso.

Itinurn over na rin sa mga opisyal ng barangay ang dalawang residente na may edad 32 at 35 na taong gulang para sa nararapat na aksyon.

