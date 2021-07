Basurero sa Malolos isinauli sa may-ari ang mga napulot na alahas

Sa kabila ng matinding hirap ng buhay na mas pinalala pa ng pandemya, di nagdalawang-isip si Pedro Bautista na gawan ng paraan para isauli ang mga alahas. Handout

May kasabihang may ginto sa basura, at ito ang napatunayan ng basurerong si Pedro Bautista mula Barangay Caingin sa lungsod ng Malolos sa Bulacan.

Ito ay matapos niyang makalkal at mapulot sa tambak ng basura ang isang kahon na may lamang mga alahas na mga ginto nitong Sabado.

Sa kabila ng matinding hirap ng buhay na mas pinalala pa ng pandemya, di siya nagdalawang-isip na ibigay ito sa kanilang kapitan para maisauli sa may-ari.

Suwerte namang nakasulat ang pangalan at address nito sa kahon.

Abot-langit ang pagpapsalamat ng online seller na may-ari na si Rhella Estrella.

Kuwento ni Estrella, ipinatong niya ang kahon sa harapan ng tindahan niya dahil ibebenta kasi niya ito online.

Aabot sa P40,000 ang halaga ng mga panindang alahas, pero aksidente namang naitapon ito ng kaniyang ina sa basurahan.

Nataon pang dumating ang mga garbage collector sa barangay.

Binigyan ng pabuya ni Estrella si Bautista pero tinaggihan niya ito.

Giit ng basurero, nais lamang daw niyang tumulong kaya nya ibinalik ang mga alahas.

Dagdag pa ni barangay chairman Tom Reyes, maraming beses nang nasubok ang katapatan ng mga garbage collector ng barangay na malimit makapulot ng cellphone pero agad nilang naibabalik ang mga ito sa naghahanap na may-ari. — Ulat ni Gracie Rutao

MULA SA ARKIBO

Watch more on iWantTFC