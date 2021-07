Ama nanawagan ng hustisya para sa pinatay na ex-board member sa Laguna

Kuha ni Kevin Pamatmat

RIZAL, Laguna — Hustisya ang sigaw ng ama at mga tagasuporta ng isand dating board member ng bayan ng Rizal matapos ito paslangin ng mga di pa kilalang salarin noong July 6 sa San Pablo City sa Laguna.

Hinatid sa huling hantungan sa Rizal nitong Linggo ang biktima na si Jeffrey Palce noong Linggo. Dinaluhan ng tinatayang daan-daan na tao ang kaniyang libing, na karamihan ay nakasuot ng berde at puting damit, ang ilan ay hawak ang tarpaulin na may nakasulat na “Hustisya para sa Dangal ng Rizal”

Ito rin ang panawagan ni Iluminado Palce, ama ng biktima, na mismong kay Pangulong Rodrigo Duterte humihingi ng tulong.



Idinaan naman ng mga kakilala at taga-suporta ni Palce ang paghingi ng hustisya para dito sa pamamagitan ng kani-kaniyang panawagan at pagpapalit ng profile picture sa social media account.

Isa sa tinitingnang anggulo ng pagpatay kay Palce ay pulitika.

“Isa po yan sa tinitingnan, politics, kung related po ba sa trabaho or tinitingnan natin kung may negosyo ba itong victim maaring maging motives. Sa ngayon, wala pang definite motives lahat ay kinukuha pa rin natin yung information,” ani Police Lt. Col Chitadel Gaoiran, spokesperson ng Laguna PPO.



Si Palce ay naglingkod bilang Sangguniang Kabataan federation president sa Rizal at ex-officio member simula 1997 hanggang 2002.

Naging municipal councilor, president ng Philippine Councilor League - Laguna Chapter, at ex-officio member ng Sangguniang Panlalawigan din siya simula 2013 hanggang 2016.

Ayon kay Marlon Solquia, na naging running-mate nito bilang alkalde ng Rizal noong 2019 election, tatakbo ulit sana sila sa 2022 elections.

Kinokundena ni Rizal Mayor Vener Muñoz ang nangyaring pamamaslang.

Sa isang panayam, sinabi ni PNP Calabarzon regional director Eliseo Cruz na magsasagawa sila ng crossmatching ng mga ebidensyang nakuha sa crime scene at sa iba pang krimen para matukoy ang salarin.

Binuo na ng PNP ang Special Investigation Task Group Palce para tutukan ang nagpapatuloy na imbestigasyon sa kaso.

—Ulat ni Andrew Bernardo

