6 patay, 3 sugatan sa salpukan ng van, truck sa Quezon

QUEZON — Nasa 6 ang namatay habang 3 ang sugatan sa salpukan ng van at truck sa Barangay San Vicente, Tagkawayan, Quezon madaling araw ng Martes.

Sa imbestigasyon ng Tagkawayan police, binabagtas ng isang truck ang northbound lane ng Quirino Highway sa nasabing lugar dahil papuntang Maynila.

Papunta namang Bicol ang nag-overtake na van sa sinusundan nitong truck, kinain nito ang linya ng kasalubong na truck kaya sinalpok niya ito.

“Bale kasi 'yung trailer truck going to north, Manila paahon sa kurbadang bahagi, then 'yung van galing Manila pa-Bicol um-overtake sa sinusundan niyang truck so kinain niya 'yung linya ng truck, northbound lane, kaya siya sumalpok doon sa truck, pinilit naman nung driver na ano, kaso head-on na hindi na niya maiwasan,” ani Police Staff Sgt. Joseph Marlow Glorioso, imbestigador mula sa Tagkawayan police.

Dead on arrival ang 4 sakay ng van, habang ang 2 ay binawian ng buhay sa pinagdalhang ospital. Nasa maayos nang kalagayan ang 3 sugatang pasahero.

Nasa pangangalaga naman ng Tagkawayan police ang itinuturing na suspek, ang driver ng truck. Ayon sa salaysay nito sa mga pulis, mabilis ang pagpapatakbo ng driver ng van.

“Base sa kanya mabilis at saka namreno naman siya 'yung truck talagang ginawan niya ng paraan para iwasan 'yung van, kaso sabi nga malapit na siya, hindi na niya naiwasan,” ani Glorioso.

Bagamat walang kasalanan sa aksidente, maaaring maharap ang 29 anyos at residente ng Camarines Sur na driver sa kasong multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to property.

Dahil patay naman ang driver ng van na dapat mapanagot, magkakaroon ng pananagutan ang may-ari ng van na napag-alamang nanay ng nasawing van driver.

“Sa ano naman kasi namin parang hindi naman siya ano kasi hindi naman siya may kasalanan ... yung paghahabulan namin dito 'yung may-ari ng van, although patay na 'yung driver, kasi pananagutan niya 'yun eh,” ani Glorioso.

Nagpaalala ang pulisya sa mga motorista, na maging responsable sa pagmamaneho.

“Kasi ngayon medyo lumuluwag na 'yung atin ano marami ng nagba-biyahe lalo na 'yung mga van... lalo dito sa lugar ng Quezon province kasi maraming mga kurbadang daan... Laging ano dapat ang driver ay kondisyon at saka magpahinga kapag hindi na kaya, kasi buhay ang dala nila eh.”

Samantala residente ng Cavite, Laguna, Camarines Sur at Pasig City sa Metro Manila ang mga naging biktima ng aksidente.