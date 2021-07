4 suspek sa panggagapos, pagnanakaw sa Chinese sa Parañaque tiklo

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Mga dating tauhan ng isang Chinese national ang ilan sa 4 na lalaking Pilipino na inaresto dahil sa panloloob sa kaniyang bahay sa Parañaque City noong Sabado.

Ayon kay Parañaque City Police Chief Col. Maximo Sebastian Jr., alas-3 ng madaling-araw pinasok ng mga suspek ang tirahan ng 27 anyos na Chinese sa Multinational Village sa Barangay Moonwalk.

Batay sa imbestigasyon, sinira ng mga suspek ang padlock ng gate gamit ang bolt cutter.

Iginapos nila ng plastic straw at packaging tape ang Chinese at tinangay ang halos P1 milyong halaga ng ari-arian at 2 vault na may nasa P3 milyong cash.

"Ito po ang nakakapagtaka kasi dahil dire-diretso sila. Ibig sabihin, alam na alam nila ang bahay na pupuntahan nila, Alam nila na may 2nd floor. Dire-diretso," ayon kay Sebastian.

Sa tulong ng mga force multiplier na nagbigay-impormasyon sa pulis, natunton ang 4 na suspek sa mga follow-up operation sa Parañaque, bayan ng Santa Maria sa Bulacan, Caloocan City, at bayan ng Angono sa Rizal.

Nabawi ang nasa P871,000 cash na pinaghati-hatian sa mga suspek pati ang mga sasakyan at isang baril na pinaniniwalaang ginamit sa krimen.

Mga kasong robbery at illegal possession of firearms ang kahaharapin ng mga suspek.

Nagsasagawa pa ng follow-up operation ang pulisya sa ibang posibleng sangkot pa sa kaso.

Tiniyak naman ng Parañaque police na mahigpit ang seguridad sa mga residential area lalo na ang tinitirhan ng mga banyaga.

Bumubuo naman ng task group ang Southern Police District (SPD) para imbestigahan ang mga krimen na biktima ang foreign nationals sa Parañaque at mga katabing lungsod ng Makati, Pasay, at Muntinlupa.

Sabi ni SPD director Brig. Gen. Jimili Macaraeg, kinokompleto rin nila ang database ng mga krimeng ito para makita kung may ugnayan ang mga kasong ito. —May ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News