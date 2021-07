2 hininihalang NPA, patay sa engkwentro sa Surigao del Norte

BACUAG, Surigao del Norte - Patay ang dalawang hinihinalang miyembro ng New People's Army (NPA) matapos ang engkwentro sa pagitan ng mga sundalo ng 30th Infantry Battalion, Philippine Army at mga hinihinalang NPA sa bulubunduking bahagi ng Sitio Pan-ukan, Barangay Camboayon sa bayan ng Bacuag, Surigao del Norte Lunes.

Nangyari ang engkwentro matapos makatanggap ang 30IB ng ulat mula sa mga sibilyan hinggil sa armadong grupo na nagsasagawa umano ng pangingikil at pananakot sa kanilang lugar.

Agad na nagsagawa ng pagpapatrolya ang kasundaluhan at doon nila naka-engkwentro ang grupo ng Sandatahang Yunit Pangpropaganda 16C2 ng Guerilla Front 16 ng North Eastern Mindanao Regional Committee sa ilalim ng pamumuno ni Alberto Castañeda alyas JD.

Tinatayang mahigit sa 10 hinihinalang NPA ang naka engkwentro ng tropa ng gobyerno kung saan tumagal ng 25 minuto na nagresulta ng pagkamatay ng dalawang hindi pa nakikilalang miyembro ng NPA at pagkadakip ng dalawa pang miyembro.

Narekober sa engkwentro ang isang M4 rifle, isang carbine rifle na mayroon isang magazine at walong bala, dalawang shotguns, isang improvised explosive device na may kasamang blasting cap, isang hand grenade, apat na backpack na may mga personal na gamit, ibat-ibang uri ng mga gamot, at dextrose.

Dinala na sa Bacuag Gades Funeral Homes ang nga nasawing NPA upang mabigyan ng maayos na libing at maipaalam din sa kanilang mga pamilya ang kanilang sinapit.

Ang isa sa dalawang nadakip na miyembro ng NPA ay dinala na sa pulisya ng Bacuag para masampahan ng kaso. Ang isa naman na mayroon tinamong sugat ay agad na dinala sa Camp Evangelista Station Hospital sa Cagayan de Oro.

- ulat ni Charmane Awitan