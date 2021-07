2 umanong miyembro ng Abu Sayyaf arestado sa Taguig

Photos courtesy of NCRPO

Arestado ang 2 hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Taguig City matapos umanong magtago nang higit 1 taon, sabi ngayong Martes ng National Capital Region Police Office (NCRPO).

Ayon kay NCRPO chief Police Maj. Gen. Vicente Danao Jr., Hulyo 10 naaresto ang magkapatid na sina Taupik at Saik Galbun, na nagtatrabaho bilang construction worker.

Miyembro umano sila ng grupo nina Isnilon at Bakal Hapilon na responsable sa serye ng mga kidnapping sa Davao, Sulu at Zamboanga mula 2002 hanggang 2014.

"This group [is] responsible for a series of kidnapping and beheading their victims 'pag wala sila mabigay na ransom money," ani Danao.

Ayon kay Danao, hindi bababa sa 10 miyembro ng Abu Sayyaf ang na-monitor nila sa Metro Manila, base sa intelligence report.

Nagtatrabaho umano ang mga ito bilang security guard, construction worker, at delivery rider.

Kaya ipinayo ni Danao sa mga employer na humingi ng police clearance sa mga aplikante.

Sa kabila nito, nilinaw ni Danao na walang dahilan para magtaas ng alert status sa Metro Manila.

Hindi naman daw nagpapakakampante ang mga pulis, lalo't malapit na ang huling State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte.

— Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News

