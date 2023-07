Suspek na nanloob ng bahay sa QC arestado

Watch more News on iWantTFC

Arestado ang isang lalaki matapos manloob ng isang bahay sa Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City, alas 5:00 ng madaling araw nitong Martes.

Sa CCTV footage mula sa inuupahang bahay ng biktima, makikitang dumating ang suspek sakay ng isang motorsiklo. Pumasok siya sa loob ng residential compound kung saan nakaabang na sa loob ang dalawa niyang kasamahan.

Maya maya pa ay umalis na ang suspek na bitbit ang ilan sa mga ninakaw na gamit mula sa 53-anyos na lalaking biktima.

Ayon kay PLtCol Richard Mepania, station commander ng QCPD Station 15, biglang nagising ang umuupa sa bahay at naabutan pa ang mga papatakas na suspek.

"Nadiskubre niya na tanggal na o sira na yung doorknob, yung lock at kaagad siyang umakyat sa itaas sa pag-iisip na maaaring napasok sila at pagdating niya doon sa second floor napansin niya yung mga gamit niya nakakalat na at naabutan niya yung suspek pero dagli dagli bumaba at naitulak yung ating biktima at nakalabas nga itong mga nasabing suspek," ani Mepania.

Nakunan ng CCTV ang motorsiklo ng suspek kaya agad nagsagawa ng follow-up operation ang pulisya. Bandang alas nuebe ng umaga, nasakote ang 24-anyos na suspek, na miyembro umano ng akyat bahay gang.

Nabawi sa kanya ang mga ninakaw na sapatos, mamahaling relo, bag, headphone, at mayroon pang mga dumbbells.

Nagkakahalaga ang mga ito ng halos P170,000

Hindi na narekober ang isa pang relo na nagkakahalaga naman ng P100,000.

Aminado ang suspek sa nagawang krimen.

"Nagawa ko lang po yon dahil kailangan ko lang po ng malaking pera. Wala po kasi ako mahingan ng pera sa pangangailangan ko po sa araw araw," paliwanag ng suspek.

Mahaharap sa kasong robbery ang suspek na ngayon ay nakadetine sa Project 6 police station.

Patuloy na tinutugis ng pulisya ang dalawa pa nitong kasamahan.