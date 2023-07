Bus nahulog sa bangin sa TPLEX; 1 patay, 34 sugatan

Nahulog sa bangin sa TPLEX ang isang bus na karamihan ng mga sakay ay mga estudyante. Larawan mula sa Pura police

MAYNILA — Isa ang namatay habang 34 ang nasugatan, karamihan ay mga estudyante, matapos mahulog sa bangin ang isang bus sa Tarlac–Pangasinan–La Union Expressway sa probinsya ng Tarlac, Linggo.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Pura MPS, binabaybay ng bus ang southbound direction ng TPLEX mula probinsya ng Abra nang mawalan umano ng kontrol sa sasakyan ang driver sa bahagi ng Brgy. Poroc, Pura, Tarlac pasado alas-1:55 ng madaling-araw.

"Driver lost control on his wheels, collided on the steel barrier and eventually fell on a ravine along TPLEX as a result, the driver and his conductor together and 32 passengers sustained injuries and immediately brought to Tarlac Provincial Hospital," ani Pura police station chef Police Maj. Arnedo Padilla.

Sa lakas ng impact, 1 ang patay na kinilala ng mga awtoridad na dean sa isang paaralan sa Abra.

Dagdag pa ng mga awtoridad, nasa 6 na oras nang bumabyahe ang bus nang mangyari ang aksidente. Sa panayam ng mga pulis sa driver, naidlip umano ito habang nagmamaneho.

"Ang initial na nalaman natin na inaantok itong driver, yun po ang naging problema kaya human error," ani Pineda.

Palala ng mga awtoridad, siguruhing maayos ang kondisyon hindi lang ng sasakyan kundi maging ng magmamaneho bago bumyahe.

Pansamantalang pinakawalan ang driver ng bus habang patuloy ang imbestigasyon at settlement ng magkabilang panig.

— Ulat ni Gracie Rutao, ABS-CBN News