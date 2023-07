Ammonia tumagas sa planta ng yelo sa Navotas

Watch more News on iWantTFC

Tumagas ang ammonia mula sa isang planta ng yelo sa Barangay NBBS Kaunlaran sa Navotas bago mag alas dose ng hatinggabi.

Sa paunang imbestigasyon ni Fire Superintendent Jude Delos Reyes, fire marshal ng Navotas Bureau of Fire Protection, nanggaling ang tagas sa compression room ng planta, pero inaalam pa ang sanhi nito.

"We will be looking out doon sa preventive maintenance logbook. Doon sa pagchange nila ng kanilang mga ammonia filters like doon sa piping nila pagreplace nila ng mga vaults kasi syempre if there is too much doon sa pipes merong vibration and then corrosive din yung ammonia so the tendency really is may wear and tear doon sa joints na yon," ani FSupt Delos Reyes.

Agad naisara ang compressor discharge valve, dakong 12:10 ng madaling araw, habang ligtas ang nasa 12 empleyado at tatlo nilang kaanak sa loob.

"Bigla kaming pinalabas ng BFP kasi nangamoy na sa labas. 'Yung iba nagkakarga ng yelo sa truck tapos 'yung iba tulog kasi palitan sila ng trabaho d'yan. 'Yung iba ginising pinalabas," kwento ng isa sa mga empleyado.

Rumesponde rin sa lugar ang mga tauhan ng Navotas Disaster Risk Reduction and Management Office, para isara ang ilang bahagi ng North Bay Boulevard habang naglilinis ang taga-BFP sa labas. Umabot kasi ang nakakasulasok na amoy ng ammonia hanggang sa labas ng planta.

Pasado alas dos ng madaling araw nang buksan muli sa mga motorista ang kalsada.

Sa ngayon ay naka-cordon na sa paligid ng planta at pansamantala muna itong pinasara ng LGU habang gumugulong ang imbestigasyon. Sa ngayon ay hindi pa humaharap sa media ang may-ari ng planta.

Ito na ang pangalawang insidente ng ammonia leak sa lungsod ngayong taon. Noong nakaraang buwan ay may ammonia leak din sa isang planta.

Dahil sa mga pangyayari, hihigpitan na ng LGU ang pag-i-inspeksyon sa halos 26 na planta at cold storage facilitiy nila sa lungsod.

"Ang gagawin natin dito ay yung istrikto na monitoring at implementasyon po nung mga safety codes. Ito ho ba mga planta ay nagkaroon ng safety inspections, ito planta ba ay mayroon preventive maintenance." ayon kay Navotas DRRMO Head Vonne Villanueva.

"We shall be having a very strict inspection again of all these industries using ammonia", dagdag ni FSupt Delos Reyes.