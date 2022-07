Transport operators di pa handa sa pagbabalik ng face-to-face classes

Paglahok ng ilang estudyante sa face-to-face classes sa Jose Magsaysay Elementary School (JMES) sa Makati City noong Marso 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Hindi pa handa ang sektor ng transportasyon para sa mga magko-commute sa pag-arangkada muli ng face-to-face classes.

Ayon ito sa isang transport operator group na tingin ay hindi pa maayos ang route rationalization o distribusyon ng ruta sa pampublikong sasakyan.

"Kami po ay hindi kami ready. Kasi po very selective ang rationalized route. Meron po kasing mga ruta na walang bus at meron namang ruta na nagdu-duplicate ang bus at jeep, pero putol-putol po at hindi diretsuhan ang ruta na minamaneho," ani Juliet de Jesus ng Samahan ng Transport Operators ng Pilipinas.

"Ngayon po mag-aaral ka, ano sasakyan mo? Ilang beses bababa? Bago magpunta sa endpoint ang estudyante natin, stressed na sila agad sa pag-commute pa lang," dagdag niya.

Matatandaang sinabi ng Department of Education na dapat pagdating ng Nobyembre ay naka-transition na ang mga paaralan sa limang araw na face-to-face classes.

Taong 2017 pa pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang route rationalization pero ayon kay Transportation chief Jaime Bautista, hindi pa ito tapos.

Dahil dito, makikipag-pulong ang kalihim sa mga bus at iba pang ahensiya ng gobyerno para masiguro na mabigyan ng sapat na masasakyan ang inaasahang dagsa ng mga pasahero dahil sa face to face classes.

Dagdag pa ni Bautista na may mga pag-aaral na mababa ang tsansa na magkahawahan ng COVID-19 sa pampublikong sasakyan hangga't sinusunod ang health and safety protocols.

"We will coordinate our actions with concerned agencies such as the DepEd, CHED, MMDA, LTO, LTFRB, PNP, AFP-NCR, DILG, IACT and others not under the DOTr," ani Bautista.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News