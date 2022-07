SILIPIN | Ilang eksena sa katatapos na Pista sa Paris

PARIS - Dinayo ng mga Pinoy sa France ang Pista sa Paris na ginanap sa Stade de la Muette noong July 3.

Nagpabilib ang ilang staff ng Philippine Embassy sa Paris sa awiting “Somewhere Over the Rainbow, “ kasama pa si Ambassador Junever Mahilum-West, na tumutugtog ng ukelele.

Dahil may banta pa rin ng pandemya, 'di naman nagpahuli ang First Aid Committee sa pagsigurong walang problema sa health and safety requirements ang event.

Pinamunuan ni Nancy Santiago de Jesus ang nasabing committee. Katatangap lang ni De Jesus ng Presidential Awards 2021 mula sa Malacanang nitong June 29.

Kahit may ilang dismayado dahil sa problema sa parking, puno naman ng kulay at saya ang katatapos na okasyon nitong weekend.

