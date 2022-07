Lola patay matapos mahulog sa balon sa Iloilo

Wala nang buhay nang matagpuan ng mga kaanak ang isang 61-taong gulang na lola matapos na mahulog sa balon ng tubig sa Barangay San Sebastian, Sta. Barbara, Iloilo, Martes ng umaga.

Nakilala ang biktima na si Elizabeth Mandez at nakatira sa lugar.

Sa imbestigasyon ng Sta. Barbara Police, mag-iigib sana umano ng tubig ang biktima pero aksidente itong nahulog sa balon.

Kaagad na humingi ng tulong ang mga kamag-anak ng biktima sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Sta. Barbara at Bureau of Fire Protection Sta. Barbara para makuha sa ilalim ng balon ang biktima.

Tinatayang may lalim na 40 talampakan ang balon ng tubig kung saan nahulog ang biktima.

- ulat ni Rolen Escaniel

