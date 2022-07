PHNOM PENH, CAMBODIA -- Masayang nakisali ang sampung kiddie bisitas o mga Pilipinong kabataan sa Cambodia sa “Wagayway Festival,” isang virtual fiesta na bahagi ng Fiesta Filipinas Season 2 na inorganisa ng Department of Foreign Affairs o DFA na ginanap noong June 25, 2022. Kaalinsabay ito ng pagdiriwang sa ika-124 taon ng Kalayaan ng Pilipinas.

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Cambodia, ipinagdiwang sa Wagayway Festival ang kauna-unahang pagwagayway ng bandila ng Pilipinas noong May 28, 1898 sa tinaguriang “Land of the Brave,” ang Cavite.

Itinampok sa Fiesta Filipinas Season 2 ang virtual tour sa Cavite kasama ang host na si JC Tevez kung saan ipinakita ang Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit at Imus Heritage Park kung saan matatagpuan ang marker ng “Labanan sa Alapan” o “Battle of Alapan" noong ika-24 ng Mayo 1898. Ipinakita rin sa virtual road trip ang iba pang makasaysayang lugar sa Cavite at iba-ibang pagkaing Kabitenyo.

(left) Catherine Marie Cirujales | (right) Jessica dela Passion

Binigyan din ng Embahada ang kiddie bisitas ng Wagayway Festival kit na naglalaman ng art materials, mga pagkaing Pinoy, refigerator magnets at room spray scents. Nakilahok ang mga kabataan sa paggawa ng dioramas ng Imus City Plaza na pinangunahan ng guest expert na si Lex Reyes.

(left) Cris Aidan Cailles | (right) Blair Mc Cayden Oliva

Ang Wagayway Festival ay taon-taong ipinagdiriwang sa Imus, Cavite kung saan naganap ang ilang makasaysayang pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan ng Pilipinas.

Patuloy ang mga programa ng DFA sa pagpapakilala ng mayamang kultura ng mga Pilipino sa pmamagitan ng virtual Fiesta Filipinas.