BALIK-TANAW | Pista ng Pinoy sa Paris

PARIS - Matapos ang dalawang taon ng pandemya, ipinagdiwang ng Filipino community sa pangunguna ng Philippine Embassy Paris ang 124th Independence Day ng Pilipinas.

Nagkaroon ng parada na nagsimula sa harap ng Eiffel Tower hannggang sa Stade de la Muette, nitong July 3. Lumahok sa pagdiriwang ang iba't ibang Filcom associations kasama ang kanila-kanilang members at muses.

May banda at street dances din at sa loob ng event venue, mayroong iba't ibang booth ang associations at sponsors.

Nagpakitang gilas din ang mga Pinoy sa mga talento sa pagsayaw at pag-awit. Highlight ng event ang Mutya ng Kalayaan kung saan nanalo si Mary Ydnel Villadores na kinatawan ng Paris Glamour Association.

